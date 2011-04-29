В ЛНР допускают провокации во время визита украинских журналистов в Донбасс

Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) допускает провокации во время визита украинских журналистов на подконтрольную Киеву территорию Донбасса. Об этом в понедельник заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
Филипоненко рассказал, что журналисты телеканалов "1+1" и "5 канал" уже прибыли в подразделения 79-ой бригады. Они будут работать на праздничных мероприятиях в честь дня ВС Украины, который отмечается 6 декабря.
Не исключаем, что после проведения торжественных мероприятий журналистов поведут на передовые позиции для съемки постановочных сюжетов, обвиняющих ЛНР в нарушениях достигнутых договоренностей.
Иван Филипенко, официальный представитель оборонного ведомства ЛНР
После съемок материалы будут использованы в рамках заседания контактной группы.
Ранее мы сообщили, что Лавров уверен в невыполнении Минского соглашения со стороны Украины.
Видео: Youtube/Народная милиция ЛНР
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