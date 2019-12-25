В Крыму задержали за мошенничество экс-чиновника администрации Коктебеля

Мужчина похитил у введенного им в заблуждение индивидуального предпринимателя 115 тысяч рублей.

В Крыму задержали за мошенничество бывшего чиновника администрации Коктебеля. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

По версии следствия, в сентябре 2018 года чиновник в ходе проверки торговых объектов в поселке заподозрил нарушения со стороны одного из предпринимателей. После этого он пригласил к себе в кабинет женщину для беседы. Та заявила, что желает получить еще несколько торговых точек. Чиновник ответил, что в силах решить этот вопрос за определенную сумму, но, как уточнили в СК, не собирался этого делать.

Женщина частями передала 115 тысяч рублей, однако содействия от него так и не дождалась.

Таким образом, действующий на тот момент начальник отдела МКУ "Коктебельская поселковая администрация Администрации города Феодосии Республики Крым" похитил у введенной им в заблуждение ИП 115 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. из сообщения СУ СКР по Крыму и Севастополю

Возбуждено уголовное дело. Экс-чиновнику предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов мошенничества с использованием служебного положения.

Ранее в Оренбуржье возбудили дело из-за махинаций с поставками медицинского кислорода.

Фото: Piter.tv