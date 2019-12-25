В Оренбуржье возбудили дело из-за махинаций с поставками медицинского кислорода

Руководство больницы скоро помощи присвоило почти три миллиона рублей.

В Оренбургской области возбудили уголовное дело из-за махинаций с поставками медицинского кислорода. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

По версии следствия, сотрудники больницы города Новотроицка, которые занимают руководящие посты в учреждении, присвоили денежные средства в размере почти трех миллионов рублей. Медучреждению от одного из предприятий на безвозмездной основе было передано 678 тонн жидкого медицинского кислорода, объем которого покрывал его нужды. Однако больница все равно заключила 31 договор на поставку 186 тонн кислорода.

Сотрудники СК и регионального управления ФСБ в ходе обысков изъяли интересующие следствие предметы и документы. Возбуждено уголовное дело по статьям о растрате лицом с использованием своего служебного положения и злоупотреблении должностными полномочиями.

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Фото: СК России