Задержаны еще два участника банды Басаева и Хаттаба

Им уже избрана мера пресечения в виде ареста.

Сотрудники Росгвардии, СК, ФСБ и МВД РФ задержали двоих членов банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Речь идет об уроженцах Ставропольского края Каирбеке Бакиеве и Ильхане Канмурзаеве. Следствие утверждает, что эти в июле 1999 году добровольно вступили в бандформирование и участвовали в нападении на Ботлихский район Дагестана, которое состоялось в августе того же года. Им уже избрана мера пресечения в виде ареста.

Бакиев и Канмурзаев были задержаны 23 декабря. Они обвиняются по статьям Уголовного кодекса РФ "Бандитизм", "Вооруженный мятеж", а также "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

Напомним, нападение на несколько населенных пунктов Ботлихского района Дагестана произошло в августе 1999 года. Боевые действия продолжались до сентября. Тогда жертвами со стороны федеральных сил стали более 280 человек, ранения получили свыше 800 военнослужащих.

Ранее полицейские задержали угрожавшего гранатой в московском ТЦ мужчину.

Видео: СК России