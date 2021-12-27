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Полицейские задержали угрожавшего гранатой в московском ТЦ мужчину

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На поиски злоумышленника у стражей правопорядка ушло около двух часов.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату в московском торговом центре "Метрополис". Об этом сообщает портал "МВД Медиа".

Накануне вечером охранники ТЦ остановили гражданина, который пытался украсть товар. После этого мужчина достал предмет, похожий на гранату, а затем убежал с территории торгового центра. Злоумышленника поймали через два часа после произошедшего. Им оказался мужчина 1974 года рождения.

Отмечается, что в результате ЧП никто не пострадал. В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины случившегося в ТЦ. 

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Видео: Telegram/SHOT

Теги: граната, задержание, москва
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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