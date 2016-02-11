В числе погибших два ребенка семи и 11 лет.

В Красноярском крае убили семью из четырех человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК России.

Трагедия произошла в городе Канске. 27 декабря на пульт экстренных служб поступило сообщение об обнаружении тел двух несовершеннолетних и двух взрослых лиц – мужчины и женщины. Все они являются членами одной семьи. На теле убитых специалисты обнаружили раны, нанесенные острым предметом.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии.

Ранее в Саратове погибли три человека при столкновении "шестерки" и "Камаза".

Видео: Telegram / Kras Mash