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В Саратове погибли три человека при столкновении "шестерки" и "Камаза"

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Обстоятельства аварии устанавливаются.

В результате дорожной аварии в Саратове погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло 26 декабря около полудня на территории Заводского района города. Легковой автомобиль марки ВАЗ-2106 столкнулся с "Камазом". В результате произошедшего на месте погибли три человека – водитель "шестерки" и его два пассажира.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее на трассе в Башкирии столкнулись более 20 автомобилей. Погиб один человек. Пятеро пострадавших были доставлены в медицинское учреждение.

Видео: Instagram / chpsaratov

Теги: ваз-2106, дтп, камаз, саратов
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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