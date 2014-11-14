На трассе в Башкирии столкнулись более 20 автомобилей

Один человек погиб.

На трассе в Башкирии столкнулись 22 автомобиля, включая четыре грузовика. Об этом сообщили агентству ТАСС в пресс-службе регионального УГИБДД.

Массовая авария произошло 26 декабря на 49-м километре автодороги Уфа – Оренбург. В результате произошедшего погиб один человек. Пятеро пострадавших были доставлены в медицинское учреждение.

Предварительной причиной ДТП называют сильную метель, вследствие которой ухудшилась видимость на дороге.

На месте работают сотрудники ГИБДД, спасатели и дорожные службы. Организовано реверсивное движение.

Ранее 33 автомобиля застряли на трассе М-5 в Башкирии из-за непогоды.

Видео: Telegram / Incidentoren