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Более 30 автомобилей застряли на трассе в Башкирии из-за непогоды

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На месте работают дорожные службы.

На трассе М-5 в Башкирии застряли 33 автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального государственного комитета по чрезвычайным ситуациям.

Затор случился на участке дорог между населенными пунктами Серафимовский и Николаевка. Отмечается, что "встали" как легковые, так и грузовые транспортные средства.

В настоящее время на проблемном участке работают два "Камаза" с ковшами. Для водителей был организован кемпинг рядом с автозаправочной станцией, где им предоставляют обогрев, горячую еду и питьевую воду.

Ранее на Алтае в ДТП погибли пять человек.

Видео: Telegram / СОБЫТИЯ | Башкортостан

Теги: башкирия, затор, трасса м-5
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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