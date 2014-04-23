На Алтае в ДТП погибли пять человек

В результате дорожной аварии на Алтае погибли пять человек. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
ДТП произошло 25 декабря в Онгудайском районе на 670-м километре "Чуйского тракта". На автодороге столкнулись два легковых автомобиля, в которых находились семь человек. Один из водителей, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на "встречку", что и стало причиной ДТП. Пять человек погибли, два участника аварии были доставлены в медицинское учреждение.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств". Обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее в массовом ДТП под Волгоградом погибли два человека.
Видео: Telegram / Mash Siberia
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