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В массовом ДТП под Волгоградом погибли два человека

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Погибли пассажиры Infiniti, водитель - в критическом положении.

В массовом ДТП под Волгоградом погибли два человека. Об этом рассказали представители региональной пресс-службы правоохранительных органов. Трагедия зафиксирована на территории Новоаннинского района. Еще пятеро жителей считаются пострадавшими.

В результате ДТП пять человек пострадали, два человека погибли. Сотрудники Новоаннинской пожарно-спасательной части провели деблокировку двоих пострадавших.

пресс-служба ГИБДД по региону

К ликвидации последствий аварии привлекались 21 человек личного состава экстренного ведомства и и семь единиц специальной техники. От ГУ МЧС России - 13 человек и четыре единицы техники. В комитете по здравоохранению уточнили, что трое травмированных пациентов 9 водители легковых автомобилей и шофер грузовика) транспортируются в центральную районную больницу. Пассажир легкового автомобиля (мужчина) ушиб коленный сустав. Он отказался от госпитализации. жертвами ДТП стали два человека (пассажиры), которые находились в автомобиле Infiniti. Их машину занесло на дороге, после чего транспортное средство оказалось на полосе встречного движения. Водитель находится в критическом состоянии.

В массовой аварии на Кантемировском мосту пострадал водитель.

Фото и видео: ГУ МЧС России по Волгоградской области

Теги: infiniti, волгоград, гибдд, гу мчс, смертельная авария
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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