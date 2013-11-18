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В массовой аварии на Кантемировском мосту пострадал водитель
Вчера, 23:37
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В массовой аварии на Кантемировском мосту пострадал водитель

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Одного из водителей госпитализировали с тяжелыми травмами.

В пятницу вечером, 24 декабря, в Петроградском районе Петербурга произошло массовое дорожное происшествие.Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в соцсети "Вконтакте".

По словам свидетелей, у Кантемировского моста столкнулись две легковушки. Позже выяснилось, что одного из водителей госпитализировали с тяжелыми травмами. На данный момент причины произошедшего устанавливаются. 

Ранее после массового ДТП автомобиль вылетел в канаву на Красносельском шоссе. 

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Дима Максименко

Теги: кантемировский, мост
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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avondev
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