В массовой аварии на Кантемировском мосту пострадал водитель

Одного из водителей госпитализировали с тяжелыми травмами.

В пятницу вечером, 24 декабря, в Петроградском районе Петербурга произошло массовое дорожное происшествие.Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в соцсети "Вконтакте".

По словам свидетелей, у Кантемировского моста столкнулись две легковушки. Позже выяснилось, что одного из водителей госпитализировали с тяжелыми травмами. На данный момент причины произошедшего устанавливаются.

Ранее после массового ДТП автомобиль вылетел в канаву на Красносельском шоссе.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Дима Максименко