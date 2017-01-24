После массового ДТП автомобиль вылетел в канаву на Красносельском шоссе

Белая и синяя машины перегородили проезд.

В пятницу, 24 декабря, на Красносельском шоссе после съезда с када произошло массовое ДТП. Об этом сообщил читатель Piter.tv.

Судя по кадрам видео, дорогу не поделили три автомобиля. Серый автомобиль в результате столкновения вылетел в канаву. Белая и синяя машины перегородили проезд. У первой сильно поврежден передний корпус. Информации о пострадавших не поступало.

Читатель рассказал, что "проезду в сторону када сильно мешают, недавно произошло по всей видимости".

Видео: Piter.tv

