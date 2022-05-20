Мошенники с Украины довели женщину в Башкирии до психбольницы

Женщина оказалась под полным контролем аферистов, которые угрожали ее семье.

Жительница Башкирии попала под влияние мошенников и отдала им 2,2 млн рублей. Аферисты также вынудили ее родных отправить женщину на лечение в психиатрическую больницу, рассказала телеканалу 360.ru дочь пострадавшей Анна.

По ее словам, мошенники впервые связались с матерью под предлогом перерасчета пенсии. Он уговорили ее озвучить пароль, который пришел в СМС-сообщении.

Потом женщине перезвонили другие люди и сказали, что на ее имя взяли кредит четыре миллиона рублей и перевели всю сумму в другую страну. После этого последовали угрозы и требование погасить этот долг. Мошенники звонили женщине в течение месяца.

Тогда дочь решила вмешаться и забрала у матери паспорт и телефон. После этого угрозы стали поступать в адрес дочери и ее семьи.

Пенсионерка не могла поверить, что разговаривала с мошенниками, и хотела вновь связаться с ними. Тогда родственники решили отправить ее в психиатрическую лечебницу. Однако специалисты не смогли убедить женщину, что она стала жертвой аферистов.

В пресс-службе МВД по Башкирии сообщили, что все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее россиян предупредили о мошенничестве при бронировании отелей.

Фото: Magnific