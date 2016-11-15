Николай Копейкин – о коронавирусе, иноагентах и давлении на "Свиное рыло"

Художник, основатель петербургской галереи "Свиное рыло" Николай Копейкин в интервью Piter.tv рассказал о жизни художников во время локдауна, громкой истории с жалобой на работу Кирилла Миллера и порассуждал о грани между искусством и реальностью.

Есть ли какой-то главный образ, символ, который Вам подарила пандемия?

У меня уже больше года есть такой символ – ковидовик и земля в иллюминаторе. Как ветеран ковидных войск, могу сказать, что это тяжелая болезнь, и всех призываю лечиться, проводить профилактику, прививки, лишь бы избежать этой дряни. Это было тяжело, я лежал в больнице с поражением половины легких, но вовремя это остановили, поэтому я сегодня даю вам интервью.

С какими проблемами во время коронавируса столкнулись художники?

Кроме самой болезни других проблем у художников, наверное, не бывает. Проблема бывает с сопротивлением материала во время работы, хотя это и работой сложно назвать, скорее любимый вид отдыха. Художник даже не отдыхает, он просто так живет. Художнику нужен угол, где он будет творить, нужны материалы – и все.

Как ваша галерея "Свиное рыло" переживает пандемию?

Последний год был довольно тяжелый для галереи, коммунальные долги росли, при этом галерея не работала долгое время. Тем не менее мы проводили стримы, акции. Чтобы привлечь внимание к галерее и художникам, мы проводили аукционы. Все это проходило на ура.

Насколько сильно уменьшился спрос на картины в эти времена?

У каждого художника по-своему. В галерее, конечно, тоже был спад. Что касается продаж, то, конечно, они упали у многих, но тем не менее мы пережили как-то это время, и ничего вроде, живы, здоровы.

Была ли вам оказана какая-либо помощь от города или государства?

Мы даже об этом не задумывались. Никакой помощи никогда в жизни ни у кого не просили и не собираемся. У нас независимая галерея. Мы прекрасно понимаем, что любая преходящая от кого бы то ни было помощь потребует от нас, скажем так, алаверды. Так как у на своего рода анархо-синдикализсткий принцип, человек сам захотел – участвует, не захотел – не участвует.

Мы никому не хотим подчиняться, никаким указкам, не хотим кураторов извне. У нас творческое поле зачищено от всякого рода цензуры и вмешательства.

Как началась травля Кирилла Миллера из-за картины "Живые и мертвые"?

Это какой-то идиотизм в большей степени, потому что по сути провокатором явилась даже не галерея, а тот человек, который вынес это на обсуждение тех людей, которым это искусство возможно вообще запрещено смотреть. Как сказал в своем интервью Андрей Кагадеев, это все равно, если бы мы со своим поросенком пришли к кому-нибудь в гости, в мечеть.

Мы это выставляли у себя, на своей территории, никого специально на это не приглашали. Картина эта вообще не посвящена "Бессмертным полкам", ничего подобного. В ней, конечно, можно уследить некий размытый намек на "Бессмертный полк", но везде надо смотреть второе дно, это искусство.

Кто, по вашему мнению, мог оставить анонимную жалобу?

Мы так и не узнали, кто это, нам сказали "какая-то женщина". Нам сказали, "анонимное заявление", они обязаны были его рассмотреть. Я думаю, скорее всего, заявлений было много, потому что это был большой резонанс, во многом подогретый центральными каналами. Ноя очень рад, что сам по себе здравый смысл во всей этой дискуссии превалировал, я надеюсь, что он и дальше победит.

Чем закончилась проверка СК?

Мы ждем сейчас решения Следственного комитета, обложились адвокатами на всякий случай. Будем ждать, мы даже не знаем, что нам предъявляют.

Были ли угрозы в адрес художника и галереи?

Да, угрожали, и спалить галерею, поджечь, художников всех в расход, отрезать руки, это все было. Мы столкнулись с этим, мы не хотели этого столкновения, как говорится, они сами к нам пришли, в гости причем, и повели себя таким вот образом.

Как вы считаете, есть ли в искусстве запрещенные темы?

В искусстве нет ничего такого, о чем нельзя говорить языком искусства. Искусство и то, что делает художник не является и никогда не будет являться преступлением, разжиганием по одной простой причине – это наша фантазия. И мы имеем право фантазировать как нам угодно, это наше общечеловеческое право.

И те люди, которые оскорбляются, у них тоже есть свои фантазии. Это какая-то война на уровне фантазий получается? Это личное дело, но не уголовное.

Если я нарисую, как человек расстреливает другого человека, это не я расстреливаю... Я всего лишь отобразил это в своем творчестве, это как зеркало, пускай оно будет и кривое, потому что это искусство, не документалистика, но это не преступление художника.

Будут ли когда-либо художников, артистов вносить в список иноагентов?

Вообще в этом законе заключена некоторая такая дискриминация граждан. Получается, никакие граждане не имеют права разговаривать с публикой от своего собственного имени. Если он получает зарплату в фирме иностранного государства, значит он иноагент. Но он же не инопланетянин, он гражданин нашей страны? Получается, что он не имеет права что-то делать. Это чистой воды дискриминация.

Если произведение художника находится в коллекции за рубежом, получается, художник тоже иноагент? Берем мы всех самых известных художников, у большинства из них работы есть в зарубежных коллекциях. Получается, большинство художников иноагенты?

Есть ли у вас или ваших знакомых желание уехать из России?

Среди наших художников я таких не знаю, опасения, конечно, у всех есть. После того визита мы все немного нервные: что случилось? почему мы должны испытывать на себе террор со стороны сограждан, со стороны следственных органов? Мы в недоумении, я думаю, все спокойно к этому относятся, мы надеемся на здравый смысл во всей этой истории, потому что мы в нем привыкли жить.

Видео, фото: Piter.tv