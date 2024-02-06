Петербурженка лишилась 874 тысяч рублей из-за возлюбленного, оказавшегося мошенником

Потерпевшая передала обвиняемому заемные средства в размере 874 тыс. рублей, однако ни машины, ни кавалера она больше не увидела.

Прокуратура Красногвардейского района завершила расследование уголовного дела в отношении 38-летнего мужчины, обвиняемого в крупном мошенничестве.

Как установило следствие, в январе 2025 года злоумышленник познакомился с женщиной через социальные сети. После нескольких месяцев общения и встреч он предложил купить для нее автомобиль Kia Soul красного цвета, убедив оформить кредиты на общую сумму 874 тысячи рублей. Потерпевшая согласилась и передала обвиняемому заемные средства в размере 874 тыс. рублей, однако ни машины, ни кавалера она больше не увидела.

Выяснилось, что мужчина изначально не планировал приобретать автомобиль, а присвоил себе все полученные от женщины деньги.

Уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) направлено в Красногвардейский районный суд.

Недавно пенсионерка из Петербурга передала мошенникам более 6 млн рублей.

Фото: Piter.tv