В водоемах Ленобласти за сутки утонули четыре человека

По всем фактам следователи проводят доследственные проверки.

За сутки на территории Ленобласти зарегистрировали четыре случая утопления на водоемах. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

На берегу озера Симагинское в поселке Первомайское нашли тело мужчины 1966 года рождения с признаками утопления в воде. А возле реки Рощинки у поселка Рощино обнаружили труп местного жителя 1978 года рождения.

На неофициальном пляже на Новоладожском канале в деревне Шальдиха утонул мальчик 2008 года рождения, а в карьере №4 в поселке Шапки – мужчина 1983 года рождения.

По всем фактам следователи проводят доследственные проверки.

Следственное управление СК РФ по Ленобласти призывает не пренебрегать мерами безопасности при отдыхе на водоемах! Пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти

Ранее мы рассказывали о том, что в Левашово утонула 12-летняя девочка.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти