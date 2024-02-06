В водоемах Ленобласти за сутки утонули четыре человека

За сутки на территории Ленобласти зарегистрировали четыре случая утопления на водоемах. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.
На берегу озера Симагинское в поселке Первомайское нашли тело мужчины 1966 года рождения с признаками утопления в воде. А возле реки Рощинки у поселка Рощино обнаружили труп местного жителя 1978 года рождения.
На неофициальном пляже на Новоладожском канале в деревне Шальдиха утонул мальчик 2008 года рождения, а в карьере №4 в поселке Шапки – мужчина 1983 года рождения.
По всем фактам следователи проводят доследственные проверки.
Следственное управление СК РФ по Ленобласти призывает не пренебрегать мерами безопасности при отдыхе на водоемах!
Пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти
Ранее мы рассказывали о том, что в Левашово утонула 12-летняя девочка.
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти
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