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В водоемах Ленобласти за сутки утонули четыре человека
Сегодня, 10:49
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В водоемах Ленобласти за сутки утонули четыре человека

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По всем фактам следователи проводят доследственные проверки.

За сутки на территории Ленобласти зарегистрировали четыре случая утопления на водоемах. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону. 

На берегу озера Симагинское в поселке Первомайское нашли тело мужчины 1966 года рождения с признаками утопления в воде. А возле реки Рощинки у поселка Рощино обнаружили труп местного жителя 1978 года рождения. 

На неофициальном пляже на Новоладожском канале в деревне Шальдиха утонул мальчик 2008 года рождения, а в карьере №4 в поселке Шапки – мужчина 1983 года рождения. 

По всем фактам следователи проводят доследственные проверки. 

Следственное управление СК РФ по Ленобласти призывает не пренебрегать мерами безопасности при отдыхе на водоемах!

Пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

Ранее мы рассказывали о том, что в Левашово утонула 12-летняя девочка. 

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти

Теги: ленобласть, утопление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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