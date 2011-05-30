Завершена модернизация освещения в микрорайоне возле Палевского сада

Специалисты "Ленсвета" установили на объекте 82 светодиодных светильника.

В микрорайоне возле Палевского сада в Невском районе Петербурга модернизировали систему наружного освещения. Об этом рассказали 17 июля в городском комитете по энергетике.

Специалисты "Ленсвета" установили на объекте 82 светодиодных светильника, которые размещены на 70 металлических опорах. Такие фонари потребляют меньше электроэнергии, чем натриевые. Кабельная линия протяженностью 2,8 километра проложена в земле.

Местные жители испытывали дискомфорт из-за недостатка освещения, сейчас ситуация изменилась. Проект является частью программы повышения качества жизни петербуржцев через улучшение инфраструктуры.

Ранее на Piter.TV: на Шлиссельбургском шоссе обновили наружное освещение.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга