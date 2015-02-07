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На Шлиссельбургском шоссе обновили наружное освещение

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Специалисты "Ленсвета" заменили 213 фонарей старого образца на светодиодные.

В Колпинском районе на Шлиссельбургском шоссе завершена модернизация наружного освещения. Протяженность объекта составляет 4,5 километра, рассказали в комитете по энергетике Петербурга. 

Специалисты "Ленсвета" заменили 213 фонарей старого образца на светодиодные. Итог работ – современный световой облик магистрали, сочетающий функциональность и эстетику. 

Главная задача одного из приоритетных проектов Петербурга – повышение безопасности движения, качества и энергоэффективности работы светотехнического комплекса в контексте формирования комфортной городской среды Северной столицы. 

Пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Ранее на Piter.TV: на Ильинской слободе в Петербурге установили 38 светодиодных светильников. 

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Теги: освещение, шлиссельбургское шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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