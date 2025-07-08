На Ильинской слободе в Петербурге установили 38 светодиодных светильников

На объекте заменили устаревшее оборудование – опоры, фонари, а также провода.

На Ильинской слободе в Красногвардейском районе Петербурга завершена модернизация наружного освещения. Об этом рассказали в городском комитете по энергетике 8 июля.

На объекте заменили устаревшее оборудование – опоры, фонари, а также провода. Вместо конструкций из 1980-х годов появились 38 светодиодных светильников, установленных на 31 металлической опоре.

Провода скрыты под землей.

Такое инженерное решение повысило надежность работы фонарей, улучшило эстетическое восприятие окружающего пространства, частично граничащего с Малым Ильинским садом – местом активного отдыха горожан. Пресс-служба комитета по энергетике Петербурга

Ранее на Piter.TV: на улице Рубинштейна обновили наружное освещение.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга