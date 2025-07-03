На улице Рубинштейна обновили наружное освещение

Специалисты заменили натриевые лампы на 56 энергоэффективных светодиодных светильников.

В Центральном районе на улице Рубинштейна завершена модернизация наружного освещения. Об этом рассказали в комитете по энергетике Петербурга 3 июля.

Специалисты заменили натриевые лампы на 56 энергоэффективных светодиодных светильников, которые не только обеспечивают более качественное освещение, но и способствуют созданию атмосферы для прогулок и отдыха.

До 2014 года на объекте была подвесная сеть, на ней размещались фонари с ртутными и натриевыми лампами.

Ранее на Piter.TV: на Усть-Ижорском шоссе установили 353 светодиодных фонаря.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга