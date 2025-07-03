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На улице Рубинштейна обновили наружное освещение

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Специалисты заменили натриевые лампы на 56 энергоэффективных светодиодных светильников.

В Центральном районе на улице Рубинштейна завершена модернизация наружного освещения. Об этом рассказали в комитете по энергетике Петербурга 3 июля. 

Специалисты заменили натриевые лампы на 56 энергоэффективных светодиодных светильников, которые не только обеспечивают более качественное освещение, но и способствуют созданию атмосферы для прогулок и отдыха. 

До 2014 года на объекте была подвесная сеть, на ней размещались фонари с ртутными и натриевыми лампами. 

Ранее на Piter.TV: на Усть-Ижорском шоссе установили 353 светодиодных фонаря. 

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Теги: освещение, улица рубинштейна
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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