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На Усть-Ижорском шоссе установили 353 светодиодных фонаря

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Четырехполосное полотно протяженностью в 6 километров стало более комфортным.

На Усть-Ижорском шоссе в Петербурге завершена модернизация освещения. Об этом сообщили в городском комитете по энергетике 1 июля. 

Объездная магистраль огибает Колпино, теперь ее освещают 353 энергосберегающих светодиодных фонаря. Четырехполосное полотно протяженностью в 6 километров стало более комфортным и безопасным в темное время суток как для водителей, так и для пешеходов. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Осокиной улице в Кронштадте завершили модернизацию освещения. Световой поток на проезжую часть направляют 12 архитектурных опор с 24 светодиодными светильниками. 

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Теги: освещение, усть-ижорское шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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