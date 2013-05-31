На Усть-Ижорском шоссе установили 353 светодиодных фонаря

Четырехполосное полотно протяженностью в 6 километров стало более комфортным.

На Усть-Ижорском шоссе в Петербурге завершена модернизация освещения. Об этом сообщили в городском комитете по энергетике 1 июля.

Объездная магистраль огибает Колпино, теперь ее освещают 353 энергосберегающих светодиодных фонаря. Четырехполосное полотно протяженностью в 6 километров стало более комфортным и безопасным в темное время суток как для водителей, так и для пешеходов.

Ранее мы рассказывали о том, что на Осокиной улице в Кронштадте завершили модернизацию освещения. Световой поток на проезжую часть направляют 12 архитектурных опор с 24 светодиодными светильниками.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга