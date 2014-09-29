  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:47
79
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На Осокиной улице в Кронштадте завершили модернизацию освещения

0 0

Световой поток на проезжую часть направляют 12 архитектурных опор с 24 светодиодными светильниками.

В Кронштадте на Осокиной улице построили наружное освещение. Об этом сообщили в комитете по энергетике Петербурга 26 июня. 

Световой поток на проезжую часть направляют 12 архитектурных опор с 24 светодиодными светильниками. При этом освещение равномерно распределяется и на пешеходную часть. Проложено свыше 500 метров кабельной линии. 

В этом году в городе собираются достроить освещение в жилом квартале, расположенном в границах Кронштадтского шоссе, улицы Гидростроителей, Цитадельского шоссе и улицы Литке. 

Ранее мы рассказывали о том, что на проспекте Энтузиастов установили 152 светодиодных фонаря. 

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Теги: кронштадт, освещение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии