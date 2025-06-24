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На проспекте Энтузиастов установили 152 светодиодных фонаря

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Благодаря контрастному белому свету с температурой 5 тыс. К улучшена видимость девяти пешеходных переходов.

На проспекте Энтузиастов в Петербурге специалисты "Ленсвета" завершили модернизацию наружного освещения. Об этом рассказали в городском комитете по энергетике. 

Теперь 2 километра полотна освещают 152 светодиодных фонаря. Благодаря контрастному белому свету с температурой 5 тыс. К улучшена видимость девяти пешеходных переходов. 

Сегодня доля светодиодных светильников в Северной столице составляет 61%. Развитие освещения происходит равномерно: с начала года в Красногвардейском районе заменены 980 светильников. 

Ранее на Piter.TV: более 160 светильников установили на Волхонском шоссе. 

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Теги: освещение, проспект энтузиастов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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