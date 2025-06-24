На проспекте Энтузиастов установили 152 светодиодных фонаря

Благодаря контрастному белому свету с температурой 5 тыс. К улучшена видимость девяти пешеходных переходов.

На проспекте Энтузиастов в Петербурге специалисты "Ленсвета" завершили модернизацию наружного освещения. Об этом рассказали в городском комитете по энергетике.

Теперь 2 километра полотна освещают 152 светодиодных фонаря. Благодаря контрастному белому свету с температурой 5 тыс. К улучшена видимость девяти пешеходных переходов.

Сегодня доля светодиодных светильников в Северной столице составляет 61%. Развитие освещения происходит равномерно: с начала года в Красногвардейском районе заменены 980 светильников.

Ранее на Piter.TV: более 160 светильников установили на Волхонском шоссе.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга