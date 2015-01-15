Более 160 светильников установили на Волхонском шоссе

В ходе работ установлено 162 светодиодных светильника мощностью 150 Вт на 140 опорах.

На неосвещенных участках Волхонского шоссе установили новые фонари: освещение появилось от развязки с Пулковским шоссе до Южного кладбища и от развязки с Таллинским шоссе до границы с Ленобластью, рассказали в комитете по энергетике Петербурга.

В ходе работ установлено 162 светодиодных светильника мощностью 150 Вт на 140 опорах. Проложено около 6 километров кабельной линии и смонтировано свыше 70 метров воздушной линии электропередачи. Строительство затронуло Красносельский и Московский районы.

Система освещения передана ГБУ "Ленсвет" для дистанционного управления и поддержания работы оборудования.

Ранее мы сообщили о том, что впервые с 2012 года на улице Мартынова в Кронштадте обновят освещение. Специалисты "Ленсвета" заменят как светильники, так и опоры.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга