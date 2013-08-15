Впервые с 2012 года на улице Мартынова в Кронштадте обновят освещение

Специалисты "Ленсвета" заменят как светильники, так и опоры.

В Кронштадте на улице Мартынова стартовала реконструкция наружного освещения. Работы проводились до этого на объекте в 2012 году: тогда установили 13 светодиодных светильников, сообщили в комитете по энергетике Петербурга.

Специалисты "Ленсвета" заменят как светильники, так и опоры. Вместо прежних конструкций установят 28 современных светодиодных фонарей на 21 чугунной опоре, линии электроснабжения проложат под землей. Работы планируется завершить уже в этом году.

Далее пройдет реконструкция освещения на улицах Зосимова и Посадской. Помимо этого, освещение появится в кварталах 19А и 19Б в границах Кронштадтского и Цитадельского шоссе, улиц Гидростроителей и Литке.

Ранее мы рассказывали о том, что тротуары Дачного проспекта теперь освещают 143 светильника.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга