Дегтярев: Россия готова провести третью Олимпиаду, в будущем обязательно подаст заявку

В Минспорта напомнили о том, что Россия готова организовывать масштабные международные спортивные мероприятия.

Российский министр по спорту, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев уверен, что страна сможет в будущем в третий раз провести Олимпийские игры и обязательно будет подавать заявки как на летнюю, так и на зимние мероприятия. Соответствующее заявление чиновник из федерального правительства сделал в общении с журналистами новостного агентства ТАСС. Эксперт добавил, что существующая инфраструктура позволяет принять у себя международное событие такого уровня. Он добавил, что Россия - гостеприимная страна.

Конечно, будем заявляться в будущем и сможем провести на самом высоком уровне, мы это уже доказали дважды. Рано или поздно все отношения восстановим, раскатаем все маршруты на Олимпийские игры и, я уверен, заявимся и на зимние, и на летние. Михаил Дегтярев, глава Минспорта РФ

Министр добавил, что в нашей стране до сих пор вспоминают чемпионат мира по футболу, "как гуляли и болели" в Москве, Екатеринбурге, Казани, Волгограде, Калининграде и других городах. Михаил Дегтярев добавил, что недавно вернулся Лозанны, где посетил музей Международного олимпийского комитета, в котором увековечена память о московских и сочинских Играх. Эти события чиновник охарактеризовал как "исторического масштаба, а память о них - в сердцах миллионов".

Минспорт не возражает против поддержки спортивных клубов субъектами страны.

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