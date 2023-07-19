Минспорт не возражает против поддержки спортивных клубов субъектами страны

Олег Матыцин поддержал такую инициативу от властей на местах.

Многие российские регионы высказывают желание финансировать спорт и помогать местным профессиональным клубам страны в этом направлении. Соответствующее заявление в ходе ответов на вопросы депутатов Государственной Думы сделал глава министерства по спорту Олег Матыцин. Ранее чиновник представил законодателям нижней палаты парламента отчет о проделанной работе профильного ведомства в ходе правительственного часа на пленарном заседании Государственной Думы от 19 июля.

Мы не против, если субъекты РФ будут помогать профессиональным клубам. Конечно, если у субъекта такие возможности есть, почему бы и нет. Многие регионы высказывают желание финансировать спорт, мы в свою очередь тоже будем оказывать поддержкую Олег Матыцин, глава Минспорта РФ

Матыцин заявил, что российские спортсмены не будут подписывать декларации, осуждающие СВО.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ