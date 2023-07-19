Матыцин заявил, что российские спортсмены не будут подписывать декларации, осуждающие СВО

Глава Минспорта РФ оценил "красную черту" для российского спорта.

Российскиц министр по спорту Олег Матыцин заявил, что отечественные спортсмены не будут подписывать никакие декларации, осуждающие проведение специальной военной операции на Украине ради того, чтобы принять участие в международных состязаниях. Чиновник пояснил парламентариям в рамках правительственного часа в Государственной Думе, что речь идет о №красных чертах" для государства.

Есть красная черта - никто не будет подписывать какие-то декларации об осуждении СВО и так далее. На таких условиях наши спортсмены принимать участие не будут. Олег Матыцин, глава Минспорта РФ

Министр спорта пообещал сохранить все меры финансовой защиты паралимпийцев.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ