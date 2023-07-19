Министр спорта пообещал сохранить все меры финансовой защиты паралимпийцев

Олег Матыцин рассказал о фонде, созданном президентом России.

Российский министр по спорту Олег Матыцин пообещал, что все меры финансовой защиты для паралимпийцев будут сохранены. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления на правительственном часе в нижней палате парламента на пленарном заседании от 19 июля. Таким образом эксперт ответил на вопрос депутатов Государственной Думы о возможном сокращении денежных средств, выделяемых для атлетов в этой категории. В профильном ведомстве уточнили, что активно формируется программа финансирования.

Для нас работа с паралимпийцами и ребятами из зоны СВО - это важнейшая задача. Создан президентом фонд. Мы ни в коем случае не будем сокращать финансирование паралимпйиского спорта, все меры финансовой защиты будут сохранены, я это обещаю. Олег Матыцин, глава Минспорта РФ

Матыцин считает, что на турнирах надо участвовать только с флагом и гимном.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ