  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:51
159
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Министр спорта пообещал сохранить все меры финансовой защиты паралимпийцев

0 0

Олег Матыцин рассказал о фонде, созданном президентом России.

Российский министр по спорту Олег Матыцин пообещал, что все меры финансовой защиты для паралимпийцев будут сохранены. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления на правительственном часе в нижней палате парламента на пленарном заседании от 19 июля. Таким образом эксперт ответил на вопрос депутатов Государственной Думы о возможном сокращении денежных средств, выделяемых для атлетов в этой категории.  В профильном ведомстве уточнили, что активно формируется программа финансирования.

Для нас работа с паралимпийцами и ребятами из зоны СВО - это важнейшая задача. Создан президентом фонд. Мы ни в коем случае не будем сокращать финансирование паралимпйиского спорта, все меры финансовой защиты будут сохранены, я это обещаю.

Олег Матыцин, глава Минспорта РФ

Матыцин считает, что на турнирах надо участвовать только с флагом и гимном.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ

Теги: минспорт, олег матыцин, паралимпиада
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Спорт,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии