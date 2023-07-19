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Матыцин считает, что на турнирах надо участвовать только с флагом и гимном

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Олег Матыцин охарактеризовал Россию как самодостаточную страну.

Российская национальная сборная на Играх БРИКС и других международных соревнованиях нового формата должна участвовать только с собственным государственным флагом, гимном и отличительными знаками на форме атлетов. Соответствующее мнение в рамках выступления на правительственном часе в Государственной Думе 19 июля высказал глава российского министерства по спорту Олег Матыцин.

Мы будем идти своим путем, у нас нет ни желания, ни возможности идти другим путем. Флаг и гимн - это воспитание молодежи. Поэтому на Играх стран БРИКС и не только надо участвовать только с флагом, гимном, отличительными знаками на форме.

Олег Матыцин, глава Минспорта РФ

Чиновник напомнил законодателям страны о том, что для государства все территории являются еди ными, поэтому там должны соблюдаться все федеральные законы. Олег Матыцин признал, что России не надо ничего и никому доказывать, так как речь идет о самодостаточной стране.

Матыцин рассказал о последствиях для сменивших гражданство спортсменов из России.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ

Теги: гимн, минспорт, национальный флаг, олег матыцин
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, Спорт,

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