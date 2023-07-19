Матыцин рассказал о последствиях для сменивших гражданство спортсменов из России

Глава Минспорта выступил за выбор, сделанный "навсегда".

Глава российского министерства по спорту Олег Матыцин рассказал депутатам Государственной Думы на правительственном часе в нижней палате парламента от 19 и юля о последствиях для сменивших гражданство спортсменов из России. Чиновник уточнил, что такие атлеты потеряют множество своих социальных гарантий в случае переезда за границу. Речь идет о тех представителях, которые решат выступать за другую страну на международных турнирах.

Сейчас некоторые федерации получают письма о возможности переходов спортсменов. Но тем нужно дать понять, что покидая страну, они теряют очень много социальных гарантий, помимо материальных. Это возможность обучения, работы. Об этом надо говорить. Олег Матыцин, глава Минспорта РФ

Министр заметил, что многие спортсмены думают о том, что смогут уехать из России, заработать денежные средства, а затем - вернуться домой. Олег Матыцин добавил, что государство с уважением относится к своим соотечественникам. Однако оно призывает их делать выбор навсегда. В случае выезда из страны и отказе от гражданства спортсмены лишатся преференций.

Матыцин сравнил российский спорт с ребенком, которого выгнали на улицу.

Фото и видео: Госдума России