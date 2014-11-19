Матыцин сравнил российский спорт с ребенком, которого выгнали на улицу

Глава Минспорта рассказал о контактах с дружественными странами.

Российский министр по спорту Олег Матыцин прокомментировал западные санкции, введенные со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) и международных федераций. Чиновник сравнил Россию с голодным ребенком, которого выгнали на улицу. Такие сведения гость предоставил в рамках выступления на профильной сессии "Суверенитет в спорте", организованной в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2023 году. Он добавил, что на текущий момент одним из основных партнеров в отрасли для страны является Китай. Также планируется в далее развивать контакты с Белоруссией.

С той же Белоруссией у нас феноменальное количество мероприятий - около 700 в год. То, как ведут себя некоторые иностранные коллеги... Ну это не спортивно, это не олимпийская семья. Если это семья, то ведите себя по-другому. А то это как с ребенком - иди поголодай на улицу, исправься, и мы тебя может примем. Олег Матыцин, глава Минспорта РФ

Матыцин заявил, что РФ не нужно одобрение международных федераций для проведения Игр БРИКС.

Фото и видео: ПМЭФ-2023