Матыцин заявил, что РФ не нужно одобрение международных федераций для проведения Игр БРИКС

Глава Минспорта рассказал о взаимодействии с иностранными партнерами.

России не нужно согласовывать с международными федерациями проведение Игр стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Такое мнение российский министр по спорту Олег Матыцин высказал в рамках выступления на профильной сессии "Суверенитет в спорте", организованной в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2023 году.

По поручению президента мы готовим проект с Республикой Татарстан - Игры БРИКС. Нам не нужно одобрения или согласования с международными федерациями, это государственное решение. Будем этот проект позиционировать на встрече министров спорта БРИКС. Олег Матыцин, глава Мнспорта РФ

Напомним, что в середине мая российский лидер Владимир Путин дал поручение правительству представить предложения по организации и проведению в 2024 году спортивных Игр БРИКС на территории страны. Предложения должны быть предоставлены главе государства 1 июля текущего года. Ответственным за исполнение назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Матыцин объяснил, почему России не стоит быть "пожарной командой".

Фото и видео: ПМЭФ-2023