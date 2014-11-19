Глава Минспорта заметил, что Россия не хочет ничего разрушать.

Российский министр по спорту Олег Матыцин во время профильной сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2023 году заявил о том, что России требуется выстраивать отношения со спортивным сообществом, а не быть "пожарной командой", быстро реагируя на изменения в геополитике. Чиновник добавил, что говоря о государственном суверенитете важно выстраивать параллель с спортивным суверенитетом. Он напомнил, что атлеты и страна нацелены не на разрушения, а только на создание. В частности, Россия будет укреплять национальный спорт за счет взаимодействия со странми-членами ШОС, БРИКС и СНГ.

Нам не нужно никому ничего доказывать, мы мощная страна с победоносной историей. И сейчас нам не надо быть пожарной командой, быстро реагировать на что-то, а выстраивать отношения со спортивным сообществом, при этом не разрушая связей с тем же МОК. Однако нам никто не может диктовать, что делать. Олег Матыцин, глава Минспорта РФ

Напомним, что глава государства Владимир Путин поручил российскому правительству до 1 июля представить предложения о проведении в России в 2024 году спортивных Игр БРИКС. Международный Олимпийский комитет пока не принял решения об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде в Париже, однако постановление будет вынесено не ранее чем за год до их начала.

Третьяк рассказал, что канадские хоккеисты хотят играть в финалах только с россиянами.

Фото и видео: ПМЭФ-2023