Третьяк рассказал, что канадские хоккеисты хотят играть в финалах только с россиянами

Владислав Третьяк оценил участие России в IIHF.

Представители сборной Канады по хоккею в личных разговорах высказывают желание играть в финалах международных турниров только с россиянами. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк. Специалист пояснил, что на текущий момент остаются контакты с руководством IIHF, но Россия принимает участие во встречах только в онлайн-режиме. IIHF переживает из-за того, что россияне могут начать какой-то раскол внутри ассоциации, кто-то из стран-участниц может выйти из состава федерации

Я не знаю, что они думают, но мы участвуем только по видео. И [Павел] Буре у нас как член совета выступает только по видео...Когда мы с канадцами разговариваем, они говорят: "Мы хотим только с вами в финалах играть Владислав Третьяк, президент Федерации хоккея России

Напомним, что из-за санкционного западного давления руководство Международной федерации хоккея (IIHF) объявило о том, что сборные России и Белоруссии не могут выступать на соревнованиях под эгидой данной организации. В последний раз команды России и Канады играли друг с другом в четвертьфинале чемпионата мира в 2021 года. Тогда канадцы выиграли в овертайме с результатом 2:1.

Матыцин считает, что санкции в спорте направлены на разрушение самоидентификации России.

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