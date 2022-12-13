Матыцин считает, что санкции в спорте направлены на разрушение самоидентификации России

Западные санкции против российского спорта направлены на разрушение самоидентификации страны и уважения к ее традициями и историческим ценностям. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал глава министерства по спорту Олег Матыцин, беседуя с президентом Федерации хоккея России Владиславом Третьяком.
Мне кажется, это такая стратегическая линия разрушения самосознания, самоидентификации и уважения к традициям, ценностям, культуре нашей страны....
Олег Матыцин, глава Минспорта РФ
Эксперт считает важным примером для международных спортивных федераций выступление отечественных боксеров на чемпионате мира в Ташкенте. Там атлетам удалось выступить с национальным флагом России и с государственным гимном.
Матыцин предложил сделать обязательным наличие в вузах бассейнов, катков и стадионов.
Фото и видео: Одноклассники / Вести Live
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