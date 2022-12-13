Матыцин считает, что санкции в спорте направлены на разрушение самоидентификации России

Глава Минспорта оценил международные ограничения в адрес российских атлетов.

Западные санкции против российского спорта направлены на разрушение самоидентификации страны и уважения к ее традициями и историческим ценностям. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал глава министерства по спорту Олег Матыцин, беседуя с президентом Федерации хоккея России Владиславом Третьяком.

Мне кажется, это такая стратегическая линия разрушения самосознания, самоидентификации и уважения к традициям, ценностям, культуре нашей страны.... Олег Матыцин, глава Минспорта РФ

Эксперт считает важным примером для международных спортивных федераций выступление отечественных боксеров на чемпионате мира в Ташкенте. Там атлетам удалось выступить с национальным флагом России и с государственным гимном.

Матыцин предложил сделать обязательным наличие в вузах бассейнов, катков и стадионов.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live