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Матыцин предложил сделать обязательным наличие в вузах бассейнов, катков и стадионов

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Глава Минспорта выступил с призывом к депутатам России.

Глава российского министерства по спорту Олег Матыцин предложил сделать обязательным строительство в высших образовательных учреждениях 50-метровых бассейнов, ледовых катков и легкоатлетических стадионов. Соответствующей инициативой чиновник поделился в эфире телеканала "Россия-24", беседуя с президентом Федерации хоккея России Владиславом Третьяком. Чиновник пояснил, что сейчас ведущие вузы страны обладают современной базой, поэтому туда важно внедрять спортивные технологии и инфраструктуру к ним.

Я предлагаю депутатам установить стандарты... Это не роскошь, это минимальные требования, я думаю. Все ведущие университеты обладают современной базой. И сейчас приоритет - создание к 2030 году современной системы кампусов...

Олег Матыцин, глава Минспорта РФ

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Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

Теги: бассейн, вузы, каток, минспорт, олег матыцин
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, Спорт, Хоккей,

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