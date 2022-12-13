Матыцин предложил сделать обязательным наличие в вузах бассейнов, катков и стадионов

Глава Минспорта выступил с призывом к депутатам России.

Глава российского министерства по спорту Олег Матыцин предложил сделать обязательным строительство в высших образовательных учреждениях 50-метровых бассейнов, ледовых катков и легкоатлетических стадионов. Соответствующей инициативой чиновник поделился в эфире телеканала "Россия-24", беседуя с президентом Федерации хоккея России Владиславом Третьяком. Чиновник пояснил, что сейчас ведущие вузы страны обладают современной базой, поэтому туда важно внедрять спортивные технологии и инфраструктуру к ним.

Я предлагаю депутатам установить стандарты... Это не роскошь, это минимальные требования, я думаю. Все ведущие университеты обладают современной базой. И сейчас приоритет - создание к 2030 году современной системы кампусов... Олег Матыцин, глава Минспорта РФ

Российские спортсмены вышли под флагом страны на открытии Игр в Венесуэле.

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