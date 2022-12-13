Российские спортсмены вышли под флагом страны на открытии Игр в Венесуэле

Международные состязания запланированы с 21 по 29 апреля.

Российские атлеты вышли под национальным флагом своей страны на торжественной церемонии открытия V Игр стран Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА). Об этом рассказали представители пресс-службы министерства спорта РФ. Известно, что на трибунах данного мероприятия также находился глава Минспорта РФ Олег Матыцин, а также российский посол в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров. Знаменосцами флага сборной стали боксер Иван Верясов и спортсменка Элизабет Абраамян, представляющая настольный теннис. Напомним, что спортивные Игры состоятся 21 по 29 апреля в гороах Каракас и Ла-Гуайра. Российские спортсмены будут выступать под национальным флагом. В сборную страны вошли 48 человек. Они примут участие в соревнованиях по таким видам спорта как бокс, пляжный волейбол, карате, настольный теннис, прыжки на батуте, тяжелая атлетика, художественная гимнастика. Председателем делегации России назначен заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости Спорт