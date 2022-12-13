Два ассиста Орлова помогли "Бостону" выйти вперед в серии против "Флориды"

Игра завершилась со счетом 4:2.

Хоккеисты из команды "Бостон Брюинз" обыграли "Флориду Пантерз" в третьем матче серии первого раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги. Матч проводился на ледовой арене в городе Санрайзе. Встреча завершилась с результатом 4:2 (1:0, 1:0, 2:2) в пользу гостей. В составе клуба победителей шайбы в ворота соперников забросили на 3, 49, 51 минутах спортсмены Тейлор Холл, Чарли Койл, Давид Пастрняк и Ник Фолиньо. От "Пантерз" авторами голов стали на 55 и 56 минутах Густав Форслин и Сэм Райнхарт .

Российский защитник из "Бостона" Дмитрий Орлов запомнился зрителям двумя голевыми передачами. Спортсмен был признан второй звездой ледовой встречи. Голкипер от "Флориды" Сергей Бобровский вышел на замену основному вратарю на 49-й минуте встречи. Ему удалось отразить восемь бросков оппонентов из девяти. По итогам матча в серии до четырех побед счет стал 2-1 в пользу "Бостона". Следующий матч запланирован на 23 апреля в Санрайзе.

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Фото и видео: YouTube / SPORTNET