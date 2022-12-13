Тридцать сейвов Сорокина помогли "Айлендерс" обыграть "Каролину"

Счет стал 2-1 в пользу "Каролины".

Хоккеисты из команды "Нью-Йорк Айлендерс" обыграли "Каролину Харрикейнз" в третьем матче серии первого раунда плей-офф Восточной конференции от Национальной хоккейной лиги. Хозяева ледовой площадки смогли завершить матч с результатом 5:1 (0:0, 1:1, 4:0). В составе "островитян" шайбы в ворота оппонентов забросили на 33, 57, 67, 59 и 59 минутах встречи спортсмены Кейси Сизикас, Кайл Палмьери, Мэтт Марин, Скотт Мейфилд и Андерс Ли. От "Каролины" единственным голом зрителям на 37 минуте запомнился Йеспер Фастю

Российский голкипер из клуба "Айлендерс" Илья Сорокин отразил 30 бросков из 31 по воротам. Защитник "островитян" Александр Романов провел в рамках матча четыре силовых приема, ему удалось заблокировать два броска. Представитель России провел первый матч после травмы, которую он получил еще второго апреля на игре регулярного чемпионата против "Тампы Бей-Лайтнинг". Голкипер из "Каролины" Петр Кочетков остался в запасе на данной встрече. В настоящее время счет в серии до четырех побед становится в пользу "Каролины" (2-1). Завершающий матч состоится в 23 апреля в Нью-Йорке.

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Фото и видео: YouTube / SPORTNET