Передача Орлова не помогла "Бостону" уйти от поражения в игре с "Флоридой" в плей-офф НХЛ

"Бостон" проиграл "Флориде" со счетом 3:6 во втором матчей плей-офф Кубка Стэнли. Игра прошла на арене "Ти-Ди Гарден" в Бостоне.
Защитник "Бостона" Дмитрий Орлов принял участие во второй заброшенной шайбе в ворота гостей. Он помог отличиться Тайлеру Бертуцци во втором периоде. Счет в серии стал равным – 1:1.
В нынешнем регулярном сезоне НХЛ Дмитрий Орлов провел 66 матчей, забросил семь шайб и отдал 29 голевых передач.
Ранее мы сообщали, что дубль Дадонова принес "Далласу" победу над "Миннесотой".
Видео: YouTube / SPORTSNET
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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