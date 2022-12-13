Передача Орлова не помогла "Бостону" уйти от поражения в игре с "Флоридой" в плей-офф НХЛ

Счет в серии стал равным.

"Бостон" проиграл "Флориде" со счетом 3:6 во втором матчей плей-офф Кубка Стэнли. Игра прошла на арене "Ти-Ди Гарден" в Бостоне.

Защитник "Бостона" Дмитрий Орлов принял участие во второй заброшенной шайбе в ворота гостей. Он помог отличиться Тайлеру Бертуцци во втором периоде. Счет в серии стал равным – 1:1.

В нынешнем регулярном сезоне НХЛ Дмитрий Орлов провел 66 матчей, забросил семь шайб и отдал 29 голевых передач.

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Видео: YouTube / SPORTSNET