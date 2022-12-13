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Передача Орлова не помогла "Бостону" уйти от поражения в игре с "Флоридой" в плей-офф НХЛ

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Счет в серии стал равным.

"Бостон" проиграл "Флориде" со счетом 3:6 во втором матчей плей-офф Кубка Стэнли. Игра прошла на арене "Ти-Ди Гарден" в Бостоне.

Защитник "Бостона" Дмитрий Орлов принял участие во второй заброшенной шайбе в ворота гостей. Он помог отличиться Тайлеру Бертуцци во втором периоде. Счет в серии стал равным – 1:1.

В нынешнем регулярном сезоне НХЛ Дмитрий Орлов провел 66 матчей, забросил семь шайб и отдал 29 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что дубль Дадонова принес "Далласу" победу над "Миннесотой".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: дмитрий орлов, кубок стэнли, национальная хоккейная лига, хк бостон брюинз, хк флорида пантерз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Кривоцюк Инна
Сегодня 10:15

Это просто БOMБА: ceкc по несколько чаcoв подряд, камeнный стoяк, а главное увеличение члeнa как в длинy так и в толщинy плюс стал выноcливые и cпеpмы больше, а моя теперь довольна как слон и постоянно хочет сeкca и согласилась на экспеpименты. Советую всем попpобовать, вот та штyка ---- https://e.vg/extra

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