Пенсионеры и не только: "Культурное наследие Южного Приладожья" развивает свои проекты

НКО «Культурное наследие Южного Приладожья» во Мге теперь принимает в свои ряды не только пожилых граждан, но и школьников.

Невозможно перечислить все мероприятия некоммерческой организации хотя бы за прошедшие месяцы 2024 года в рамках проекта "Душа твердит – не падать духом" – проекта, который выиграл грант губернатора Ленобласти.

Ряд бесед по истории края, о местных минералах и доисторической фауне провёл геолог, председатель Геологического клуба Санкт-Петербурга Юрий Заклинских. Темой одной из бесед стали дороги нашего края в далёком прошлом и теперь. Следующая встреча была посвящена палеонтологи, и все слушатели смогли подержать в руках и рассмотреть редкие камни и останки окаменевших древних животных. На лекциях присутствовали и учащиеся Мгинской средней школы вместе с учителем.

Состоялись занятия по освоению каллиграфии. На одном мы писали перьями стихи Пушкина, на другом – специальными фломастерами буквы древнерусского алфавита. Занятия проводила замечательная художница и преподаватель Лилия Фомина.

Чрезвычайно интересной оказалась поездка в Санкт-Петербург в музей Горного института. В ней приняли участие не только пожилые жители посёлка, но и восьмиклассники Мгинской средней школы. Помимо экскурсовода группу сопровождала девушка-фотограф, и в конце всем гостям сотрудники подарили красивые брошюры с фотографиями. Это были фото не только экспонатов, но и участников экскурсии в стенах музея.

Ещё мы лепили каргопольскую игрушку из глины. Этому народному промыслу нас учила руководитель НКО Ираида Мартынова. А на другом занятии мы раскрашивали эти изделия акриловыми красками. Вот какой комментарий оставила во "ВКонтакте" участница встречи Наталья Васильева: "Каргопольскую игрушку мы лепили два часа. Расписали, увидали – это просто чудеса!". А в другой раз мы работали с белой глиной: делали изразцы.

Неожиданно возникла группа здоровья. Оказывается, среди участников НКО – опытный тренер Татьяна Пушкова, и теперь раз в неделю желающие занимаются под её руководством скандинавской ходьбой.

Сравнительно недавно состоялась музыкальная гостиная, посвящённая Дню защитника Отечества. В рамках её Ирина Стоян провела презентацию сборника "Стальные магистрали блокадного Ленинграда", одним из авторов которого она является. Потом пели под гитару и свои авторские песни, и общеизвестные. Читали стихи на военную тему – как о Великой Отечественной войне, так и о нынешней СВО. Собравшиеся вспоминали историю своей семьи, связанную с военным временем, блокадой Ленинграда. Вера Тимошенко прочитала стихотворение своего сына Романа о войне. Вот строчки из него: "Пусть в эти годы мы не жили – мы просто позже рождены. Но всё, что с детства мы учили, для нас история Страны!".

Автор данной публикации, являясь мастером спорта по шахматам, тоже внёс посильную лепту в общее дело: рассказал историю древней игры, продемонстрировал собравшимся стаунтоновские шахматы и видеофильм про самый большой в истории шахмат обман, сыграл партию с желающими. Очень интересные вопросы присутствующих позволили коснуться возможностей искусственного интеллекта, сравнить ИИ с чисто шахматными компьютерными программами, а также оценить результаты соперничества человека и машины.

Литературно-музыкальная гостиная была посвящена народной песне. Спели много песен под гитару, а 98-летняя поэтесса Анастасия Везо читала свои замечательные стихи о русской старине и о России. Кстати, прямо во время одной из недавних встреч руководителю Ираиде Мартыновой позвонили с телевидения: прочитали статью про нас и хотят приехать, сделать телесюжет.

Средства на проведение мероприятий предоставлены губернатором Ленинградской области и Фондом Тимченко.

Автор: Ростислав Переверзев

Фото предоставлено участниками НКО "Культурное наследие Южного Приладожья"