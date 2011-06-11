Турист из Калининграда забрался на поезд во Мге и упал при движении

Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту травмирования парня на станции Мга в Ленобласти.

По информации УТ МВД России по СЗФО, вечером 8 июля в дежурную часть поступили сведения о том, что грузовой поезд травмировал человека. Предварительно, 19-летний житель Калининграда забрался на вагон во время стоянки и упал на рельсы при движении. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Установлено, что молодой человек приехал в Петербург как турист. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Уважаемые граждане! Основными причинами травмирования на объектах железнодорожного транспорта является нарушение правил безопасности при нахождении в зоне движения поезда. Будьте осторожны! Берегите свою жизнь и здоровье! Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)