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Дубль Дадонова принес "Далласу" победу над "Миннесотой"

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Форварда признали второй звездой матча.

"Даллас" одержал победу над "Миннесотой" со счетом 7:3 во втором матче плей-офф Кубка Стэнли. Встреча прошла на арене "Американ Эйрланс-центр" в Далласе.

Нападающий "Далласа" Евгений Дадонов был признан второй звездой матча. Россиянин оформил дубль в ворота гостей. Обе шайбы он забросил во втором периоде. Счет в серии после двух матчей стал 1:1.

В нынешнем регулярном сезоне НХЛ Евгений Дадонов провел 73 матча, забросил семь шайб и отдал 26 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что шайба Костина помогла "Эдмонтону" обыграть "Лос-Анджелес" в плей-офф НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: евгений дадонов, кубок стэнли, национальная хоккейнная лига, хк даллас старз, хк миннесота уайлд
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Кривоцюк Инна
Сегодня 10:16

Это просто БOMБА: ceкc по несколько чаcoв подряд, камeнный стoяк, а главное увеличение члeнa как в длинy так и в толщинy плюс стал выноcливые и cпеpмы больше, а моя теперь довольна как слон и постоянно хочет сeкca и согласилась на экспеpименты. Советую всем попpобовать, вот та штyка ---- https://e.vg/extra

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