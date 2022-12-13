Дубль Дадонова принес "Далласу" победу над "Миннесотой"

Форварда признали второй звездой матча.

"Даллас" одержал победу над "Миннесотой" со счетом 7:3 во втором матче плей-офф Кубка Стэнли. Встреча прошла на арене "Американ Эйрланс-центр" в Далласе.

Нападающий "Далласа" Евгений Дадонов был признан второй звездой матча. Россиянин оформил дубль в ворота гостей. Обе шайбы он забросил во втором периоде. Счет в серии после двух матчей стал 1:1.

В нынешнем регулярном сезоне НХЛ Евгений Дадонов провел 73 матча, забросил семь шайб и отдал 26 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что шайба Костина помогла "Эдмонтону" обыграть "Лос-Анджелес" в плей-офф НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET