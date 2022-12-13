Шайба Костина помогла "Эдмонтону" обыграть "Лос-Анджелес" в плей-офф НХЛ

Россиянин был признан первой звездой матча.

"Эдмонтон" обыграл "Лос-Анджелес" со счетом 2:0 во втором матче плей-офф Кубка Стэнли. Игра прошла на арене "Роджерс Плэйс" в Эдмонтоне.

Нападающий "Эдмонтона" Клим Костин был признан первой звездой матча. Россиянин забросил третью шайбу в ворота гостей. Счет в серии по итогам двух матчей стал 2:0 в пользу хозяев.

В нынешнем регулярном сезоне НХЛ Клим Костин провел 57 матчей, забросил 11 шайб и отдал 10 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что "Виннипег" разгромил "Вегас", Наместников отметился голевой передачей.

Видео: YouTube / SPORTSNET