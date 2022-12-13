"Виннипег" разгромил "Вегас", Наместников отметился голевой передачей

С его ассиста была заброшена пятая шайба.

"Виннипег" разгромил "Вегас" со счетом 5:1 в первом матче плей-офф Кубка Стэнли. Игра прошла на "Ти-Мобайл Арене" в Парадайсе.

Форвард "Виннипега" Владислав Наместников принял участие в победе своей команды. Россиянин отдал голевую передачу на Адама Лаури, оформившего дубль по итогам встречи.

В нынешнем регулярном сезоне НХЛ Владислав Наместников провел 77 матчей, забросил восемь шайб и отдал 17 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что шайба Тарасенко помогла "Рейнджерс" одержать победу над "Нью-Джерси" в плей-офф НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET