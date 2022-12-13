Шайба Тарасенко помогла "Рейнджерс" одержать победу над "Нью-Джерси" в плей-офф НХЛ

Россиянин забросил первую шайбу в ворота хозяев.

"Рейнджерс" одержал победу над "Нью-Джерси" со счетом 5:1 в первом матче плей-офф Кубка Стэнли. Встреча прошла на арене "Пруденшиал-центр" в Нью-Джерси.

Нападающий "Рейнджерс" Владимир Тарасенко принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил первую шайбу в ворота хозяев в начале первого периода.

В нынешнем регулярном сезоне НХЛ Владимир Тарасенко провел 69 матчей, забросил 18 шайб и отдал 32 голевых передачи.

Ранее мы сообщали, что три очка Кучерова принесли "Тампе" победу над "Торонто" в плей-офф НХЛ

Видео: YouTube / SPORTSNET