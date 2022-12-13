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Три очка Кучерова принесли "Тампе" победу над "Торонто" в плей-офф НХЛ

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Россиянин был признан третьей звездой матча.

"Тампа" обыграла "Торонто" со счетом 7:3 в первом матчей плей-офф Кубка Стэнли. Игра прошла на "Скотиабанк-Арене" в Торонто.

Форвард "Тампы" Никита Кучеров был признан третьей звездой матча. Россиянин забросил третью шайбу в ворота хозяев, а также отметился двумя ассистами.

В нынешнем регулярного сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 82 матча, забросил 30 шайб и отдал 83 голевых передачи.

Ранее мы сообщали, что шайба Капризова помогла "Миннесоте" одержать победу над "Далласом" в плей-офф НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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