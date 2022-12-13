Шайба Капризова помогла "Миннесоте" одержать победу над "Далласом" в плей-офф НХЛ

Россиянин открыл счет в матче.

"Миннесота" обыграла "Даллас" в овертайме со счетом 3:2 в первом матчей плей-офф Кубка Стэнли. Встреча прошла на арене "Американ Эйрлайнс-центр" в Далласе.

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов помог своей команде одержать победу. Россиянин забросил первую шайбу в ворота хозяев в конце первого периода.

В нынешнем регулярном сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел 67 матчей, забросил 40 шайб и отдал 35 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что передача Орлова помогла "Бостону" обыграть "Флориду" в плей-офф НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET